Mercato : L’OM sous pression, l’annonce qui relance le transfert de Mason Greenwood

Axel Cornic

Depuis plusieurs semaines désormais, la presse italienne s’enflamme autour ‘un transfert de Mason Greenwood vers l’AS Roma. Mais le temps passe et l’Olympique de Marseille n’aurait toujours pas reçu la moindre offre officielle, ce qui pourrait bien pousser d’autres prétendants à passer à l’action.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Les chances de le voir rester à l’OM sont toujours plus minces, avec La Provence qui a encore récemment confirmé que la star anglaise fait partie des principaux candidats au départ. On parle déjà de plusieurs pistes sérieuses, notamment en Italie.

La Roma rêve de Greenwood, mais... Il ne se passe en effet pas un jour sans que les médias transalpins n’évoquent l’avenir de Greenwood, annoncé comme grande priorité de l’AS Roma. L’entraineur Gian Piero Gasperini l’aurait personnellement contacté pour lui présenter son projet et Il Corriere dello Sport a rapidement parlé d’un accord contractuel, avec un salaire de 5M€ par an sur cinq saisons. Mais les négociations semblent depuis bloquer, puisque l’OM réclamerait au moins 50M€ en indemnité de transfert, alors que les Romains ne semblent pas disposés à aller au-delà des 45M€.