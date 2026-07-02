Mercato : Le PSG prêt à faire un cadeau à 5M€ pour le transfert d’un attaquant ?

Alexis Brunet

Avec Gonçalo Ramos, le PSG a déjà perdu un attaquant, mais il devrait y avoir d’autres départs dans ce secteur dans les prochaines semaines. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani qui intéresse fortement la Juventus de Turin. Problème, la Vieille Dame voudrait que le double champion d’Europe lui accorde un petit rabais pour le transfert de l’international français.

Si pour le moment le PSG n’a pas fait parler de lui au niveau des achats lors du mercato, il a toutefois bouclé une grosse vente. Après trois saisons à Paris, Gonçalo Ramos a dernièrement rejoint l’AC Milan, attiré par une place de titulaire indiscutable, ce que ne pouvait pas lui offrir Luis Enrique. Le Portugais, recruté pour 65M€ hors bonus par Luis Campos, a été revendu pour 80M€ bonus compris selon certaines sources.

La Juventus de Turin négocie pour Randal Kolo Muani Gonçalo Ramos a donc quitté le PSG et il pourrait prochainement être imité par Randal Kolo Muani. Après un prêt peu concluant à Tottenham, le Français a de grandes chances de rejoindre la Juventus de Turin qui négocie avec Paris depuis plusieurs semaines. L’idée serait de boucler un prêt avec obligation d’achat de 40M€, mais à en croire les informations du Corriere dello Sport, la Vieille Dame essaierait de faire baisser la note. L’idée maintenant serait d’obtenir un prêt payant de 8 à 10M€ assorti d’une option d’achat de 25M€. Rien ne dit pour le moment si Luis Campos sera d’accord pour accorder cette baisse de 5M€ aux dirigeants italiens.