Mercato - Le PSG prépare une surprise : Marquinhos directement concerné ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG prépare du mouvement en cette période de mercato estival, avec notamment plusieurs opérations en attaque, dans le sens des arrivées et celui des départs. Mais selon les révélations de Fabrizio Romano, une surprise serait également envisagée dans le secteur défensif, ce qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de Marquinhos au PSG.

Avec les départs de Gonçalo Ramos au Milan AC et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, le PSG s’active pour les remplacer et semble bien parti pour recruter Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig). Un véritable bouleversement du secteur offensif, mais d’autres postes pourraient également être réajustés dans les semaines à venir au PSG, et Fabrizio Romano annonce d’ailleurs une nouvelle menace potentielle à venir pour Marquinhos en défense centrale.

« Le PSG travaille secrètement sur un défenseur central » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, le journaliste spécialisé sur le mercato affirme que le PSG envisage de recruter un défenseur central cet été : « En plus d'Akliouche et Diomandé, le PSG veut aussi un défenseur central. Le club travaille secrètement sur le transfert d'un nouveau défenseur central. Il ne s'agit donc pas simplement de se renforcer offensivement. Le PSG veut aussi ajouter un défenseur central à son effectif lors de ce mercato estival. Et cela va être quelque chose à suivre de près parce que le PSG veut faire beaucoup de choses cet été », assure Romano. En clair, alors qu’il se rapproche inexorablement de la fin de son histoire d’amour avec le PSG, Marquinhos pourrait être impacté par ce recrutement surprise.