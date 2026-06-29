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Mercato - Le PSG ou l'OM : Le jour où le destin de Dimitri Payet a basculé !

Mercato - Le PSG ou l'OM : Le jour où le destin de Dimitri Payet a basculé !
Thomas Bourseau
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Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont des rivaux depuis plusieurs décennies. Cela n'a cependant pas empêché certains joueurs de porter les tuniques des deux clubs, à l'instar de Timothy Weah et Adrien Rabiot dernièrement. Dimitri Payet n'a joué que pour l'OM durant sa carrière, mais son destin aurait pu être bien différent. Explications.

Dimitri Payet a quitté sa Réunion natale pour rejoindre la Métropole en 2004. A l'âge de 17 ans, l'ex-international français signait au FC Nantes où il s'est révélé aux yeux de la Ligue 1 pendant trois saisons avant de s'engager en faveur de l'ASSE. C'est dans le Forez que Payet a fait la rencontre de Christophe Galtier, une collaboration qui lui permettait de franchir un cap au point de taper dans l'oeil du PSG et d'inciter le natif de Saint-Pierre de forcer pour son départ.

«Le PSG ? J'ai failli y signer... Moi qui croit au destin, je ne devais pas jouer dans ce club-là»

Néanmoins, Christophe Galtier s'était à l'époque opposé à ce départ. En mars dernier, les deux hommes évoquaient cet épisode marquant de la carrière de Dimitri Payet pour Football Club de Marseille. Ces dernières heures, l'ex-milieu offensif de l'équipe de France s'est exprimé sur M6, entre autres sur le tournant de son histoire avec l'OM qui n'aurait peut-être jamais pu avoir lieu si ce transfert au Paris Saint-Germain était allé au bout. « Le PSG ? J'ai failli y signer avant Saint-Etienne... Moi qui croit au destin, je ne devais pas jouer dans ce club-là (sourire). Aujourd'hui, je me suis trouvé un autre club dont je suis tombé amoureux ! ».

«C’est une décision dont je suis fier»

En 2013, Dimitri Payet signait à l'OM avant de s'en aller pour West Ham deux saisons plus tard. Et puis, son retour surprise a eu lieu en janvier 2017. Un choix qui n'a pas été difficile à faire selon ses dires puisqu'il fut familial avant tout. « La décision de revenir à Marseille était une décision d’homme et pas de joueur de foot. J’ai fait passer ma vie de famille avant ma vie sportive. C’est une décision dont je suis fier ».

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