Mercato - Le PSG ou Chelsea : Un crack a choisi son prochain club ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale aimerait notamment offrir un nouveau défenseur au coach espagnol et penserait ainsi à Karim Coulibaly. Le crack du Werder Bremen, également convoité par Chelsea, semble d’ailleurs avoir choisi sa prochaine destination.

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale souhaite désormais régénérer l’effectif de Luis Enrique afin d’essayer d’aller chercher une troisième Coupe aux Grandes Oreilles. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts, tant en attaque qu’en défense. Luis Campos envisagerait notamment d’aller piocher directement en Bundesliga pour renforcer la charnière centrale des Rouge-et-Bleu.

Karim Coulibaly choisit le PSG pour son avenir D’après les informations de TEAMtalk, le PSG aurait toujours Karim Coulibaly dans son viseur. Mais le défenseur de 19 ans serait aussi sur les tablettes de Chelsea. Les Blues auraient d’ailleurs entamé les discussions pour mettre la main sur l’international Espoirs allemand. Le club londonien verrait le joueur du Werder Bremen comme un investissement sur le long terme. Les pensionnaires de la Bundesliga, eux, estimeraient leur crack à environ 50M€. Mais le PSG serait en meilleure position sur ce dossier. Quitte à choisir, Karim Coulibaly préférerait s’engager chez les doubles champions d’Europe en titre afin d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.