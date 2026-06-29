Mercato - Le PSG a trouvé son prochain attaquant : Fabrizio Romano confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents sur le marché des transferts, le PSG courtise depuis un an Maghnes Akliouche. Et alors que le départ de Kang-in Lee semble se préciser de jour en jour, c'est bien le milieu offensif de l'AS Monaco est ciblé pour lui succéder comme l'a confirmé Fabrizio Romano.

Ça bouge au PSG en cette période de mercato estival ! Le secteur offensif est principalement concerné puisque Gonçalo Ramos (Milan AC) et Kang-in Lee (Atlético de Madrid) sont annoncés avec insistance sur le départ, ce qui oblige donc Luis Campos a sonder le marché afin de les remplacer numériquement. Selon les révélations de L'EQUIPE, Maghnes Akliouche (24 ans) apparait en tête de liste pour succéder à Kang-in Lee, et Fabrizio Romano confirme les intentions du PSG en ce qui concerne l'ailier de l'AS Monaco, actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe de France.

« Le Paris Saint-Germain est en tête » Via un post sur son compte X, le journaliste spécialisé sur le mercato a fait le point sur la piste Akliouche au PSG : « Le Paris Saint-Germain est en tête de la course devant deux clubs de Premier League pour Maghnes Akliouche. Le talent français est attendu parmi les prochaines stars à bouger cet été avec des discussions et des approches qui s'intensifient. L’AS Monaco s'attend à recevoir des offres sous peu », indique Fabrizio Romano.