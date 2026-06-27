Mercato : Le PSG a bouclé un transfert à la Xavi Simons !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, le PSG décidait de se séparer de Xavi Simons. Le prometteur néerlandais avait finalement été rapatrié par Paris deux ans plus tard…avant d’être revendu directement à Leipzig pour un montant important. Un deal très particulier, que les dirigeants parisiens ont de nouveau utilisé pour le départ du jeune Mathis Jangéal. Explications.

Le PSG vient de conclure un départ important. Ce samedi, le club parisien a officialisé le départ de Mathis Jangéal. Apparu à deux reprises avec l’équipe professionnelle cette saison, le milieu offensif âgé de 18 ans a décidé de lancer sa carrière au Portugal. Le joueur né en 2008 s’est ainsi engagé en faveur de Famalicão, et a signé son premier contrat professionnel au sein du club portugais qui évolue en première division.

Le PSG refait un coup à la Xavi Simons Une perte importante pour le PSG, alors que Mathis Jangéal était considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation parisien. Cependant, tout n’est pas terminé dans ce dossier. Comme l’indique le Parisien, le PSG conserve une priorité de rachat concernant le jeune joueur, à l’instar du dossier Xavi Simons il y a quelques années. En 2023, Paris avait racheté le Néerlandais auprès du PSV contre 4M€ avant de le vendre deux ans plus tard au RB Leipzig contre 50M€ (hors bonus). De plus, le PSG conservera 30% du pourcentage de la revente du joueur.