Mercato : Le PSG a bouclé un transfert à la Xavi Simons !

En 2023, le PSG décidait de se séparer de Xavi Simons. Le prometteur néerlandais avait finalement été rapatrié par Paris deux ans plus tard…avant d’être revendu directement à Leipzig pour un montant important. Un deal très particulier, que les dirigeants parisiens ont de nouveau utilisé pour le départ du jeune Mathis Jangéal. Explications.
Le PSG vient de conclure un départ important. Ce samedi, le club parisien a officialisé le départ de Mathis Jangéal. Apparu à deux reprises avec l’équipe professionnelle cette saison, le milieu offensif âgé de 18 ans a décidé de lancer sa carrière au Portugal. Le joueur né en 2008 s’est ainsi engagé en faveur de Famalicão, et a signé son premier contrat professionnel au sein du club portugais qui évolue en première division.
Le PSG refait un coup à la Xavi Simons
Une perte importante pour le PSG, alors que Mathis Jangéal était considéré comme l’un des plus grands talents du centre de formation parisien. Cependant, tout n’est pas terminé dans ce dossier. Comme l’indique le Parisien, le PSG conserve une priorité de rachat concernant le jeune joueur, à l’instar du dossier Xavi Simons il y a quelques années. En 2023, Paris avait racheté le Néerlandais auprès du PSV contre 4M€ avant de le vendre deux ans plus tard au RB Leipzig contre 50M€ (hors bonus). De plus, le PSG conservera 30% du pourcentage de la revente du joueur.
Mathis Jangéal savoure son choix
Dans un entretien accordé au site du club, Mathis Jangéal a quant à lui fait part de son enthousiasme à l’idée d’évoluer au Portugal : « Je sais que l’équipe vient d’entrer dans l’histoire en battant plusieurs records. C’est un club très familial qui, depuis huit ans, connaît une évolution significative. Le club, les infrastructures et les supporters me donnent une envie profonde de commencer à jouer. M'entrainer quotidiennement avec l'équipe première du PSG m'a permis de gagner en maturité et de mieux comprendre le jeu. Je donnerai le meilleur de moi-même pour le club. Je suis un joueur qui allie un haut niveau de compétitivité à la capacité de garder le ballon et de servir ses coéquipiers », a indiqué le joueur de 18 ans.