Mercato - La prochaine folie du PSG annoncée par Fabrizio Romano ? «Le PSG l’adore»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Ayyoub Bouaddi devrait rapporter un très gros chèque au LOSC. Le milieu de terrain marocain figure notamment sur les tablettes du PSG, et Fabrizio Romano confirme la détermination des dirigeants parisiens à foncer sur le jeune crack du LOSC dans les semaines à venir.

Interrogé début juin sur les ondes de RMC au sujet de l’avenir Ayyoub Bouaddi (18 ans), Olivier Létang évoquait le prix de vente de son jeune crack du milieu de terrain : « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub », a indiqué le président du LOSC, alors que le PSG fait partie des prétendants en course pour Bouaddi cet été.

« Le PSG adore Bouaddi » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano confirme d’ailleurs la grosse détermination du PSG à vouloir attirer Ayyoub Bouaddi : « Lille est, avant tout, conscient de ce qui va se passer. Lille sait très bien que les grands clubs vont se bousculer pour Bouaddi, car même avant la Coupe du monde, certains des plus grands clubs du monde avaient déjà entamé des discussions avec ses agents. Je peux vous dire qu’entre janvier et aujourd’hui, il a très certainement été approché par le Paris Saint-Germain. Le PSG adore Bouaddi. Pour l’instant, ils ne sont pas très actifs sur le marché des milieux de terrain. C’est donc un point à noter. Mais le PSG adore Bouaddi, et ils le suivent depuis longtemps », affirme le journaliste spécialisé sur le mercato. Mais le PSG n’est pas seul sur le jeune international marocain.