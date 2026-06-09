Mercato - Greenwood sur le départ : Une grosse opération de l’OM confirmée par la presse italienne ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être mouvementé du côté de l’OM cet été. Le club phocéen souhaite vendre afin de renflouer ses caisses et s’éviter des problèmes financiers. Les dirigeants olympiens aimeraient donc se séparer de Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Roma. Et les Marseillais ne seraient pas contre inclure un certain Igor Paixao dans l’opération.

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM risque de vendre pas mal de ses joueurs cet été sur le mercato afin d'éviter de grosses sanctions de la part de l'UEFA. Plusieurs noms ont été évoqués sur le départ, dont Mason Greenwood. Le club phocéen voudrait profiter de sa belle valeur marchande pour récupérer 55M€ bonus compris. Et dans le même temps, les dirigeants marseillais ne seraient pas contre monter une opération pour se séparer d’Igor Paixao.

Paixao proposé à l'AS Roma en plus de Greenwood ? Comme le confirme Il Messaggero, l’OM aurait en effet proposé l’international auriverde à l’AS Roma, qui convoite déjà Mason Greenwood. Les Giallorossi se focaliseraient toutefois sur le transfert de l’Anglais pour le moment, l’attaquant de 24 ans étant la priorité du club romain. Mais si l’opération devient alléchante, les pensionnaires de la Serie A pourraient se laisser tenter par la proposition marseillaise incluant Igor Paixao.