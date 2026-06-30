Mercato : En coulisses, l'OM balance sur le transfert de Mason Greenwood !

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est devenu l’énorme feuilleton de la presse italienne, en ce début de mercato estival. L’AS Roma souhaite s’attacher ses services, mais l’Olympique de Marseille n’a aucune intention de le brader et réclamerait entre 50 et 55M€ pour le laisser partir. Et les dernières indiscrétions sur ce dossier ne laissent pas penser à un dénouement rapide.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Ça semble être devenu très difficile de l’imaginer rester à Marseille, où il est arrivé il y a deux ans. L’OM a en effet grandement besoin de vendre et l’ailier de 24 ans pourrait à lui seul régler pas mal de problèmes, avec plusieurs clubs à l’étrangers qui semblent être intéressés.

L’OM agacé par les rumeurs autour de Greenwood C’est notamment le cas de l’AS Roma, qui travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines déjà. La presse italienne parle d’ailleurs d’un accord déjà trouvé avec Mason Greenwood, qui aurait accepté un salaire autour des 5M€ par an et un contrat de cinq ans ou de quatre ans plus une saison supplémentaire en option. Mais ces informations ne semblent pas du tout avoir été appréciées à Marseille. A en croire Il Corriere dello Sport, les dirigeants de l’OM seraient très remontés envers leurs homologues romaines, les accusant d’avoir approché le joueur sans jamais les prévenir.