Mercato - Ça bouge au PSG : Al-Khelaïfi prépare la folie de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents sur le marché des transferts, le PSG semble préparer une folie pour cet été avec Yan Diomandé. L’attaquant ivoirien du RB Leipzig, auteur d’une très bonne Coupe du Monde avec sa sélection nationale, est annoncé comme la grande priorité du moment au PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris le dossier en main…

L’avenir de Bradley Barcola au PSG étant de plus en plus incertain et le départ de Gonçalo Ramos au Milan AC étant acté, la direction du club de la capitale assure ses arrières et multiplie les pistes en attaque. En plus de Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), le PSG en pince pour Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig), et ce dossier a pris un sérieux coup d’accélérateur ces dernières heures comme l’a confirmé le journaliste anglais Ben Jacbos sur son compte X.

Diomandé vers le PSG pour 130M€ ? « Yan Diomande est favorable à un transfert au PSG, comme l'ont rapporté Fabrice Hawkins et David Orstein. Liverpool penche actuellement pour explorer d'autres cibles après le rejet d'une offre de 80 M€ + 20 M€. C'était la deuxième offre de Liverpool. Liverpool avait progressé de son côté sur le dossier du joueur, et n'a pas encore été directement informé que Diomande ne souhaite pas rejoindre le club. Cependant, des sources proches de Diomande indiquent que l'ailier ivoirien veut jouer sous les ordres de Luis Enrique. L'intérêt du PSG pour Diomande est également de longue date. Il reste du travail à accomplir entre le PSG et Leipzig, le club allemand espérant que Diomande reste et l'évaluant actuellement autour de 130 M€ », a indiqué Ben Jacobs. Et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s’active lui-même pour ce qui pourrait bien être la folie financière de l’été avec un deal annoncé à 130M€ pour Diomandé.