Foot - Mercato

Mercato : Après son coup de sang, Cristiano Ronaldo reçoit un énorme message pour son retour

Écarté du groupe après avoir quitté Old Trafford avant la fin du match contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a été réintégré. Pour la 5ème journée de Ligue Europa, le Portugais va même occuper la pointe de l’attaque de Manchester United. Erik ten Hag, l’entraîneur des Red Devils, a justifié sa décision.

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo n’a pas manqué de faire parler de lui. Encore remplaçant contre Tottenham, l’international portugais n’a pas apprécié le choix d’Erik ten Hag et lui a répondu en quittant le stade avant la fin du match, lui qui avait déjà refusé d’entrer en jeu. Dans la foulée, Manchester United l’a suspendu et il a raté le match contre Chelsea.

Néanmoins, Cristiano Ronaldo n’aura pas mis longtemps à faire son retour. Après s’être expliqué sur son compte Instagram , le Portugais a été réintégré au groupe professionnel. Mieux, Ronaldo est même titulaire ce jeudi pour affronter le Sheriff Tiraspol.

Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo is important part of the squad, that’s why he starts. Today we need goals”. 🔴🇵🇹 #MUFC“Alejandro Garnacho has impressed me in training and so he deserves to play”. pic.twitter.com/Js1m7lVV0z