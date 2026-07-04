Mercato : Après avoir séduit le PSG, ce crack explose à la Coupe du Monde !

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Il y a plusieurs mois, le club parisien s’est montré intéressé par Johan Manzambi (Fribourg). Âgé de 20 ans seulement, l’international Suisse est aujourd’hui l’une des grosses révélations de cette Coupe du Monde 2026.
Il est l’un des phénomènes de cette Coupe du Monde 2026. A seulement 20 ans, Johan Manzambi impressionne avec la Suisse sur ce mondial. Le joueur de Fribourg est capable d’évoluer sur différents postes, lui qui est avant tout considéré comme un milieu de terrain. Nul doute que Manzambi va voir sa cote de popularité exploser à l’issue du tournoi, lui qui est auteur pour le moment de trois buts et de deux passes décisives en seulement quatre matchs. Il y a quelques mois, un intérêt du PSG à son égard était révélé dans la presse étrangère.
Le PSG s’est penché sur Johan Manzambi
En effet, BILD annonçait en fin d’année 2025 que le PSG était très attentif à son évolution et que son profil séduisait le double champion d’Europe en titre. Auteur d’une belle saison en Bundesliga et donc d’une Coupe du Monde réussie, nul doute que Johan Manzambi risque rapidement de devenir l’une des attractions de ce mercato estival. Récemment, le journaliste Dominik Sandler révélait que Fribourg réclamait désormais 70M€ pour le laisser filer.
« Fribourg espère désormais obtenir jusqu’à 70 millions d’euros pour son transfert »
« Manzambi a réalisé une très bonne saison avec Fribourg. Évoluant principalement au milieu de terrain, il avait tendance à endosser un rôle plus offensif. Il a été l’un des joueurs les plus performants de Fribourg, mais il doit encore apprendre à mieux gérer son jeu dans certaines situations. Grâce à sa vitesse et à son excellente technique, il est devenu le maître à jouer et le moteur de l’attaque fribourgeoise la saison dernière, une pièce maîtresse de leur dispositif offensif. Il a retrouvé son meilleur niveau en fin de saison et s’est révélé indispensable. Sa polyvalence, notamment, fait de lui un joueur très prometteur. Il peut évoluer dans l’axe, en tant qu’attaquant en retrait, et même sur l’aile gauche. Fribourg espère désormais obtenir jusqu’à 70 millions d’euros pour son transfert », confiait Sandler. Reste à savoir si le PSG décidera d’activer cette piste…