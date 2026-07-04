Mercato : Après avoir séduit le PSG, ce crack explose à la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Il y a plusieurs mois, le club parisien s’est montré intéressé par Johan Manzambi (Fribourg). Âgé de 20 ans seulement, l’international Suisse est aujourd’hui l’une des grosses révélations de cette Coupe du Monde 2026.

Il est l’un des phénomènes de cette Coupe du Monde 2026. A seulement 20 ans, Johan Manzambi impressionne avec la Suisse sur ce mondial. Le joueur de Fribourg est capable d’évoluer sur différents postes, lui qui est avant tout considéré comme un milieu de terrain. Nul doute que Manzambi va voir sa cote de popularité exploser à l’issue du tournoi, lui qui est auteur pour le moment de trois buts et de deux passes décisives en seulement quatre matchs. Il y a quelques mois, un intérêt du PSG à son égard était révélé dans la presse étrangère.

Le PSG s’est penché sur Johan Manzambi En effet, BILD annonçait en fin d’année 2025 que le PSG était très attentif à son évolution et que son profil séduisait le double champion d’Europe en titre. Auteur d’une belle saison en Bundesliga et donc d’une Coupe du Monde réussie, nul doute que Johan Manzambi risque rapidement de devenir l’une des attractions de ce mercato estival. Récemment, le journaliste Dominik Sandler révélait que Fribourg réclamait désormais 70M€ pour le laisser filer.