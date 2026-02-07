L'entraîneur de l'OM vire un joueur : Sa prochaine cible est connue ?

Lors du mercato hivernal, l’OM s’est montré très actif. Le club phocéen a enregistré des arrivées, mais également des départs. Dernièrement, c’est Amir Murillo qui a quitté Marseille pour rejoindre Besiktas. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le cas du Panaméen et il a également fait une annonce qui pourrait donner un indice sur le prochain à quitter le sud de la France.
Comme c’est souvent le cas lors des mercatos, l’OM s’est montré très actif cet hiver. Au total, le club phocéen a fait venir quatre nouveaux joueurs avec les arrivées de Timber, Nwaneri, Nnadi et Abdelli. Pablo Longoria a également pensé à dégraisser en vendant plusieurs éléments, dont Robinio Vaz, qui est parti pour 25M€ bonus compris à l’AS Rome.
De Zerbi s’exprime sur le départ de Murillo
Alors que le mercato était fermé dans de nombreux pays, Amir Murillo s’est engagé ce vendredi avec Besiktas. Le défenseur a été poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui a évoqué le départ du désormais ancien joueur de l’OM en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le sujet Murillo est simple. L'entraîneur a des devoirs, des obligations. J'ai besoin d'avoir des joueurs qui ont toujours faim, pas de temps en temps. Quand on fait des matches moches, comme à Bruges, qui me font honte, je reconnais mes erreurs. C'est ma responsabilité, je n'ai pas réussi à transmettre ce que je voulais. J'accepte les erreurs, mais je veux des joueurs qui ont faim. Je crois que ça lui a manqué un peu depuis décembre, je le sais, le club le sait, les joueurs le savent. Je n'entre pas dans les questions de mercato. »
Rulli le prochain à quitter l’OM ?
Amir Murillo n’est donc plus un joueur de l’OM et Geronimo Rulli pourrait connaître le même sort prochainement. Roberto De Zerbi a mis un sacré coup de pression ce vendredi à son gardien de but, qui collectionne les erreurs dernièrement. « On en revient un peu à ce que je vous disais sur Murillo. Rulli fait beaucoup d'erreurs, sur les derniers matches. Mais je ne dirai jamais rien de Rulli, il a une attitude et une mentalité parfaites, c'est le premier à souffrir de ses erreurs, il les assume. Je n'ai rien à lui dire. Je vais juste me pencher sur le rendement, la prestation sur le terrain. » S’il est titulaire dimanche soir face au PSG, l’international argentin aura là une occasion de se racheter et de prouver sa valeur.