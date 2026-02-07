L'entraîneur de l'OM vire un joueur : Sa prochaine cible est connue ?

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM s’est montré très actif. Le club phocéen a enregistré des arrivées, mais également des départs. Dernièrement, c’est Amir Murillo qui a quitté Marseille pour rejoindre Besiktas. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le cas du Panaméen et il a également fait une annonce qui pourrait donner un indice sur le prochain à quitter le sud de la France.

Comme c’est souvent le cas lors des mercatos, l’OM s’est montré très actif cet hiver. Au total, le club phocéen a fait venir quatre nouveaux joueurs avec les arrivées de Timber, Nwaneri, Nnadi et Abdelli. Pablo Longoria a également pensé à dégraisser en vendant plusieurs éléments, dont Robinio Vaz, qui est parti pour 25M€ bonus compris à l’AS Rome.

𝑳𝒆 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 coming into view 🔜⚽️#PSGOM | ⚪️🔵 pic.twitter.com/yFZ0li20eG — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 6, 2026

De Zerbi s’exprime sur le départ de Murillo Alors que le mercato était fermé dans de nombreux pays, Amir Murillo s’est engagé ce vendredi avec Besiktas. Le défenseur a été poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui a évoqué le départ du désormais ancien joueur de l’OM en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le sujet Murillo est simple. L'entraîneur a des devoirs, des obligations. J'ai besoin d'avoir des joueurs qui ont toujours faim, pas de temps en temps. Quand on fait des matches moches, comme à Bruges, qui me font honte, je reconnais mes erreurs. C'est ma responsabilité, je n'ai pas réussi à transmettre ce que je voulais. J'accepte les erreurs, mais je veux des joueurs qui ont faim. Je crois que ça lui a manqué un peu depuis décembre, je le sais, le club le sait, les joueurs le savent. Je n'entre pas dans les questions de mercato. »