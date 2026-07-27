Le Real Madrid va boucler le transfert de Yan Diomandé : La presse espagnole se paie le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi les dossiers chauds sur le mercato cet été, celui de Yan Diomandé fait couler beaucoup d'encre. Depuis quelques semaines, son nom est annoncé du côté du PSG qui s'est montré insistant. Face aux exigences du RB Leipzig, les dirigeants ont fini par lâcher l'affaire. Le Real Madrid en a donc profité pour s'inviter à la fête et est tout proche de boucler l'affaire. Du côté de l'Espagne, la presse est sans pitié et n'hésite pas à se moquer du PSG.

Ces dernières années, les relations entre le PSG et le Real Madrid ont un peu été fragilisées notamment à cause du transfert de Kylian Mbappé qui a suscité beaucoup de tensions. En remportant sûrement cette bataille pour le recrutement de Yan Diomandé, le Real Madrid a fait des heureux dans la presse nationale. En effet, le jeune Ivoirien, qui vient de participer à la Coupe du monde 2026 avec son pays, devrait prendre la direction de la capitale espagnole très prochainement. Le PSG est donc passé à côté de ce talent qui a brillé en Bundesliga.

Le PSG abandonne la piste Diomandé Dans un communiqué envoyé aux médias, le PSG a tenu à prendre la parole sur le cas Diomandé pour signifier à tout le monde que le club n'ira pas plus loin dans ce dossier. Le club était monté jusqu'à 100M€ pour s'attacher les services de l'Ivoirien, en vain. Le RB Leipzig en demande beaucoup trop selon les dirigeants. « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts » peut-on lire.

Le Real Madrid remporte la bataille Dans ce dossier qui fait de l'œil à de grands clubs européens, c'est finalement le Real Madrid qui est en mesure d'aligner les 120M€ demandés et qui devrait conclure le transfert sans problème désormais. La presse madrilène parle même d'une arrivée dans les prochaines heures et une officialisation qui ne devrait pas tarder. il s'agirait d'un gros coup pour le club espagnol qui signerait alors son 3ème recrutement le plus onéreux derrière Jude Bellingham et Eden Hazard. Une chose est sûre, ce communiqué du PSG intrigue les Espagnols.