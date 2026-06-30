Le PSG va boucler le transfert de l'été et dégoute l'Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoité par les plus grands clubs européens, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre le PSG alors que Liverpool faisait un énorme pressing pour le recruter. Par conséquent, la décision de l'ailier du RB Leipzig fait grandement parler en Angleterre où la presse souligne une nouvelle défaite des Reds face au PSG.

Convoité par plusieurs grands clubs européens, Yan Diomandé avait toutefois fait part de sa préférence pour Liverpool il y a quelques semaines : « Je veux jouer pour Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer à Anfield un jour. C’est aussi mon rêve, et je veux le réaliser ». Néanmoins, ces dernières heures, il aurait décidé d'opter pour le PSG qui se rapproche de ce qui ressemble au transfert de l'été. De quoi laisser sous le choc l'Angleterre.

La presse anglaise ne digère pas le choix de Diomandé Et forcément, dans la presse anglaise, on semble abattu par la nouvelle. « Coup dur pour les espoirs de transfert de Liverpool. Diomandé aurait choisi le PSG comme prochaine destination si un départ de Leipzig se concrétisait cet été (…) Rater la cible prioritaire du mercato d’été est un coup dur pour Liverpool. Il n’y a pas de quoi se réjouir (...) Liverpool subit une nouvelle défaite face au PSG. Après avoir appris que Yan Diomandé avait choisi le PSG comme prochaine destination, Liverpool semble avoir subi un nouveau coup dur face au géant français. Maghnes Akliouche aurait accepté de rejoindre le PSG », écrit par exemple le Liverpool Echo.