Le PSG «très proche» de recruter Akliouche : Cette annonce confirme le transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’active pour son mercato estival en pleine période de Coupe du Monde, et le nom de Maghnes Akliouche revient notamment avec insistance. Le milieu offensif de l’AS Monaco fait partie des pistes brûlantes du moment dans la capitale, et Fabrizio Romano confirme que ce transfert est même proche d’aboutir pour le PSG.

Avec les départ de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le PSG va devoir recruter pour remplacer ces deux éléments et garnir son secteur offensif cet été. C’est la raison pour laquelle Maghnes Akliouche (24 ans) est courtisé par les dirigeants parisiens, lui qui dispute actuellement la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, Akliouche est déjà promis à un départ du Rocher cet été, et le PSG semble idéalement placé pour rafler la mise dans ce dossier.

« Il veut signer au PSG » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube mardi, Fabrizio Romano a d’ailleurs indiqué que le transfert de l’international français en direction du PSG était en très bonne voie : « L’accord avec Akliouche n’est pas un problème, il est très proche d’un transfert au PSG. Il veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines », a confié le journaliste spécialisé sur le mercato.