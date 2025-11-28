Le PSG annonce son premier transfert : L'annonce que personne n'avait vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre Tottenham mercredi soir (5-3), Luis Enrique s'est prononcé sur son choix de titulariser le jeune Quentin Ndjantou. Et l'entraîneur du PSG est dithyrambique à l'égard du Titi parisien qu'il présente même comme sa première recrue de la saison.

Mercredi soir pour affronter Tottenham, Luis Enrique a de nouveau surpris tout le monde titularisant Quentin Ndjantou à la pointe de l'attaque du PSG. Une grande première en Ligue des champions pour le Titi parisien qui a visiblement impressionné Luis Enrique. Le technicien espagnol assure même qu'il considère Ndjantou comme sa première recrue de la saison.

Luis Enrique s'enflamme pour Ndjantou « Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel. Il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.