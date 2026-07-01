Le phénomène de la Coupe du monde 2026 répond au PSG en pleine compétition !

L’avenir de Yan Diomandé ne cesse d’être commenté ces dernières heures. Convoité avec insistance par Liverpool, l’ailier ivoirien qui brille à la Coupe du monde, aurait même choisi de rejoindre le PSG. Mais il refuse d’en dire plus sur son avenir.
Texte du paragraphe 1
Yan Diomandé répond au PSG
« Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire », a-t-il répondu en conférence de presse avant le match contre la Norvège.
«C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information»
En revanche, dans les colonnes de BILD, Marcel Schäfer, le directeur sportif du RB Leipzig s’est montré beaucoup plus clair au sujet de l’avenir de Yan Diomandé : « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig ».