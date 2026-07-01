Le phénomène de la Coupe du monde 2026 répond au PSG en pleine compétition !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’avenir de Yan Diomandé ne cesse d’être commenté ces dernières heures. Convoité avec insistance par Liverpool, l’ailier ivoirien qui brille à la Coupe du monde, aurait même choisi de rejoindre le PSG. Mais il refuse d’en dire plus sur son avenir.

Texte du paragraphe 1

Yan Diomandé répond au PSG « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire », a-t-il répondu en conférence de presse avant le match contre la Norvège.