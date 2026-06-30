Le mercato du PSG excite ce célèbre consultant français : «Je suis comme un dingue»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est en train de donner un sérieux coup d’accélérateur pour son recrutement estival avec les départs à venir de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, qui pourraient être remplacés numériquement par Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Walid Acherchour, le consultant de RMC réputé pour ses avis tranchés, se dit d’ailleurs très excité par tout ce que réserve ce mercato estival au PSG.

Les prochaines semaines s’annoncent relativement agitées du côté du PSG en ce qui concerne le mercato, et plusieurs feuilletons devraient s’accélérer une fois la Coupe du Monde terminée. Deux cas sont aujourd’hui très avancés dans le sens des départs : Gonçalo Ramos va être transféré au Milan AC (80M€), et Kang-in Lee s’apprêterait quant à lui à signer à l’Atlético de Madrid (35M€). La direction du PSG semble avoir déjà ciblé leurs successeurs avec Yan Diomandé (RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), qui figurent en tête de liste et seraient déjà déterminés à rejoindre le club de la capitale.

Acherchour évoque les dossiers brûlants du PSG Dans une vidéo sur sa chaîne Twitch Chez Wawa, Walid Acherchour s’est enflammé pour les dossiers mercato en cours au PSG : « Qu’est-ce qu’il se passe au PSG ? Ils vont vendre Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid pour 40 ou 50 minimum je pense. Ils vont vendre Gonçalo Ramos 80M€. Et donc, ils vont prendre Akliouche et un attaquant type Eli Junior Kroupi ou Yan Diomandé. Gonçalo Ramos, c’est très bien vendu ! », s’exclame dans un premier temps le consultant de RMC, avant de poursuivre sur les renforts ciblés par le PSG.