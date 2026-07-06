«Je voulais être le Totti du PSG» : L'erreur qui le prive d'une immense carrière à Paris...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Tripy Makonda a pu disputé 27 rencontres avec le club parisien où il a évolué entre 2008 et 2011. Au moment de l'arrivée de QSI, le latéral gauche a choisi de partir afin de s'engager avec Brest. Une décision qu'il a rapidement regretté alors qu'il espérait une carrière semblable à celle de Francesco Totti, avec un seul club.

Lancé en professionnel par Paul Le Guen en début d'année 2009 après plusieurs apparitions dans le groupe, Tripy Makonda avait décidé de quitter le PSG en 2011 lorsque le club a été racheté par QSI, passant ainsi dans une nouvelle dimension. Et alors qu'il avait rejoint Brest, le latéral gauche ne cache pas avoir regretté sa décision, lui qui se voyait faire une carrière à la Francesco Totti avec son club formateur.

Makonda se voyait comme le Totti du PSG « Au départ, il a mis tout le monde sur un pied d’égalité car la nouvelle direction ne connaissait pas encore l’effectif. Brest voulait me recruter. Quand j’ai discuté avec Leonardo, il m’a dit : "C’est toi qui vois, tu as le choix de rester ou de partir. On veut voir tout le monde, je ne m’opposerai pas à ta décision." Si j’ai choisi de partir, c’est parce qu’Antoine Kombouaré était encore l’entraîneur et que nos relations n’étaient pas au beau fixe. J’avais besoin d’un projet où j’étais pleinement intégré dans la rotation grâce à mes performances, et pas seulement pour faire le nombre. J’avais aussi des objectifs individuels, comme m’imposer en équipe de France Espoirs pour faire l’Euro. Je savais qu’avec Kombouaré, je n’aurais pas ce temps de jeu. C’est sa présence qui a provoqué mon départ. S’il y avait eu un autre coach avec qui le courant passait, je serais resté. Avec l’amour que j’ai pour ce maillot, j’aurais voulu faire toute ma carrière ici, être comme Totti au PSG. À la rigueur, le seul autre club qui me faisait rêver par la trajectoire de Patrice Evra, c’était Manchester United. Sinon, mon but était de rester à Paris », raconte-t-il dans une interview accordée au site lemeilleurdupsg.com.