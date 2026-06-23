«Ils en parlent toutes les semaines» : Un grand club est obnubilé par une star du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été s'annonce agité au PSG, notamment du côté des départs. C'est ainsi que Bradley Barcola fait grandement parler de lui, notamment du côté de Liverpool. A tel point que d'après Fabrizio Romano, le nom de l'ailier français revient très régulièrement en interne chez les Reds.

Cet été, il semble que le PSG et Liverpool soient amenés à se défier sur le mercato. Et pour cause, le cas Yan Diomandé devrait se résumer à une bataille entre les deux clubs. Révélation de ce début de Coupe du monde, l'ailier ivoirien est dans le viseur des Reds et des Parisiens, mais ce n'est pas le seul joueur qui risque de se retrouver entre les deux clubs. En effet, Bradley Barcola se poserait des questions quant à son avenir au PSG et Liverpool serait très intéressé à l'idée de le recruter. Selon Fabrizio Romano, cela pourrait même virer à l'obsession.

Liverpool est très chaud sur Barcola « Ça pourrait dépendre de différentes opportunités, peut-être sur les départs, donc nous devons voir ce qui arrivera... Je ne dis pas que ce sera l’un ou l’autre. Je vous dis ce que je sais, et ce que je sais c’est que Liverpool maintient des contacts pour Diomandé et Barcola. Ce sont à des étapes différentes, parce qu’ils ont déjà fait une offre officielle pour Diomandé, ils discutent avec Leipzig et les agents », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.