«Ils commencent les enchères à 98M€» : Le PSG prépare une folie sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer relativement actif. Plusieurs renforts sont attendus, et le nom de Mateus Fernandes a notamment circulé ces derniers jours. Cependant il faudra sortir le chéquier. Et pour cause, West Ham va débuter les enchères à 98M€.

Après avoir connu un été assez calme l'année dernière, le PSG devrait être amené à se montrer plus actif durant ce mercato estival. Et pour cause, après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des champions, les Parisiens chercheront désormais à régénérer leur effectif en y apportant quelques retouches. Cela pourrait notamment être le cas au milieu de terrain où le profil de Mateus Fernandes plairait à Luis Campos et Luis Enrique. La relégation de West Ham en Championship pourrait aider le PSG dans ce dossier, mais la concurrence féroce en Premier League va faire grimper le prix du milieu de terrain portugais. Fabrizio Romano explique les enchères pourraient même débuter à 98M€.

Le prix de Mateus Fernandes va flamber « Beaucoup de questions sur Mateus Fernandes. On m’a demandé si c’était vrai qu’il allait à Tottenham ou Manchester United. Laissez moi être clair : West Ham vendra Mateus Fernandes au club qui fera la plus grosse offre. West Ham s’en fiche de si c’est Tottenham, Manchester United, le Real Madrid ou un autre club », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'en rajouter une couche.