Il se livre sur son futur départ du PSG, «c'est plus difficile de se projeter sur l’avenir…»

L’an dernier, le Paris Saint-Germain a décroché la première Ligue des champions grâce à plusieurs hommes clés, sur le terrain évidemment, mais également en dehors. L’un d’eux s’est prononcé sur son futur départ de la capitale, alors que son contrat le lie au club expire dans quelques années.

Le PSG a réalisé une année 2025 exceptionnelle en réalisant le triplé sur la scène nationale (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) en plus de mettre la main sur la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Plusieurs hommes incarnent ce succès, à l’instar d’Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or, ou encore Luis Enrique, qui a fait taire toutes les critiques la saison dernière. Luis Enrique apparaît comme un autre artisan important des six trophées glanés : Luis Campos.

« Ma santé, mon énergie et le plaisir que je tire au quotidien vont dicter quand il sera temps d’arrêter » Sous contrat jusqu’en 2030, le conseiller sportif de l'ensemble des clubs détenus par Qatar Sports Investments, dont le PSG, s’est prononcé sur la suite de sa carrière de dirigeant, s’imaginant finir à Paris, sans avoir de date précise en tête. « En 2030, à la fin de mon contrat, j'aurai 66 ans. Je pense que le PSG sera mon dernier projet dans le football. Ma santé, mon énergie et le plaisir que je tire au quotidien vont dicter quand il sera temps d’arrêter », a confié le Portugais, interrogé par TF1.