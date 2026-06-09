Départ du PSG : La déclaration lunaire de Moscato sur les cigarettes de Verratti

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait le ménage. Au cours du mercato estival de 2023, les dirigeants du club de la capitale se sont séparés de quelques cadres du vestiaire parisien y compris Marco Verratti. Le Petit Hibou qui fut la coqueluche des supporters du PSG a pris le chemin du Qatar lorsque le club parisien a entamé quelques mois plus tard une domination européenne. Un rendez-vous manqué pour Vincent Moscato qui a signé une sortie sur RMC assez inattendue.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était nommé entraîneur du PSG. Le reste appartient à l'histoire : trois Ligues 1, deux Coupes de France et deux Ligues des champions pour ne citer que les trophées majeurs. L'entraîneur espagnol est l'un des artisans phares de la révolution opérée par le conseiller football du PSG : Luis Campos. Avant d'aller s'asseoir sur le toit de l'Europe à deux reprises à Munich puis à Budapest, Luis Campos et le dirigeant portugais ont fait le ménage dans l'effectif.

«Il serait revenu au niveau avec cette équipe» Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Marco Verratti pour ne citer qu'eux ont tous quitté le navire parisien à l'été 2023 avant que Kylian Mbappé en fasse de même un an plus tard. Lundi après-midi, Vincent Moscato a pris la parole sur les ondes de RMC dans le cadre de son émission du Super Moscato Show. Au cours d'un débat sur le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur du XV de France s'est brièvement attardé sur le cas Marco Verratti parti à Al-Arabi puis à Al-Duhail. « On parle de Mbappé, mais Verratti doit se la mordre aussi. Il serait revenu au niveau avec cette équipe ».