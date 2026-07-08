«C’est très chaud» : Fabrizio Romano annonce un transfert imminent à l’OM

Axel Cornic

Sous la menace de l’UEFA, l’Olympique de Marseille a grandement besoin de vendre en ce mercato estival et la liste des candidats au départs est très longue. Il y en a un qui semble toutefois se rapprocher doucement mais surement de la sortie, avec le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano qui a annoncé un accord quasiment trouvé.

Le mercato a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines déjà et tous les yeux sont tournés vers Marseille. Après une saison catastrophique et une qualification en Ligue des Champions ratée, l’OM doit en effet absolument rentrer dans les clous du fair-play financier. Et cela passera évidemment par le départ de plusieurs joueurs de l’effectif...

Greenwood vers le Fenerbahçe En commençant par Mason Greenwood ! Son avenir est devenu le gros feuilleton de ce début de mercato estival, avec la presse italienne qui a notamment parlé d’un possible transfert vers l’AS Roma. Mais si l’ailier de 24 ans devrait bel et bien quitter Marseille, ça ne devrait pas être pour rallier la Serie A. D’après les informations de RMC Sport, il serait en effet à un pas de rejoindre Fenerbahçe, où un contrat de quatre ans et avec un salaire de 10M€ net par saison l’attendraient. L’OM devrait vraisemblablement récupérer près de 42M€, bonus compris.