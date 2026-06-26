«C'est que dalle» : L'OM va se faire arnaquer sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va devoir vendre massivement pour renflouer ses caisses. Dans cette optique, Mason Greenwood devrait partir, mais le club phocéen réclame environ 50M€, une somme que l'AS Roma refuse d'aligner pour le moment. Et pourtant, Karim Bennani estime qu'à ce prix-là, l'OM se ferait quasiment arnaquer.

En grand difficulté sur le plan économique, l'OM va devoir vendre massivement cet été afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, aucun joueur ne semble épargné, surtout pas Mason Greenwood qui est dans le viseur de l'AS Roma. L'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, mais Manchester United récupèrera 40% de l'indemnité de transfert ce qui rend ce dossier compliqué à gérer pour l'OM. Selon la presse italienne, le club phocéen espère recevoir une offre avoisinant les 50M€ pour Mason Greenwood qui serait suivi par deux clubs en particulier à savoir Fenerbahçe et l'AS Roma. Mais pour le journaliste Karim Bennani, ce prix n'est pas assez élevé.

L'OM ne va pas vendre Greenwood au bon prix ? « Moi c'est sur le montant du transfert... il y a encore six mois, quand Greenwood marchait sur l'eau, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne... », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche sur le montant du transfert de Mason Greenwood.