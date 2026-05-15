Bruno Genesio à l'OM : Walid Acherchour préfère un autre entraîneur français !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir d'Habib Beye à l'OM est plus que jamais incertain, le club phocéen s'active pour dénicher un nouvel entraîneur. Dans cette optique, le nom de Bruno Genesio circule avec insistance ces derniers jours. Mais pour Walid Acherchour, l'actuel coach du LOSC ne doit pas être la priorité marseillaise.

Assuré de ne pas être qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, l'OM pourrait bien changer d'entraîneur cet été. Habib Beye semble plus que jamais sur le départ, et plusieurs noms circulent pour le remplacer. Le club phocéen aurait cette fois-ci l'intention de se tourner vers un coach français et Bruno Genesio ferait partie des priorités. Mais Walid Acherchour préfère Christophe Galtier.

Genesio ne doit pas être la priorité de l'OM selon Acherchour « Bruno Genesio priorité de l’OM ? Non. Il doit être dans une short-list pour l'Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu'il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Letang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison. Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.