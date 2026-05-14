Beye et Benatia s'en vont : L'OM a trouvé un nouveau duo de choc pour les remplacer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une seconde partie de saison catastrophique, l'OM va tout changer cet été. Medhi Benatia et Habib Beye seront remplacés et plusieurs noms circulent pour occuper leurs postes à l'image de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Un duo qui semble particulièrement plaire à Benoit Trémoulinas.

Alors que l'OM n'aura atteint aucun de ses objectifs cette saison, tout risque de changer cet été. Stéphane Richard a déjà été nommé président, mais il faudra également remplacer Medhi Benatia, dont le départ est acté depuis plusieurs semaines, ainsi qu'Habib Beye, qui ne conservera pas son poste après les résultats catastrophiques qu'il a connus depuis son arrivée. En ce qui concerne le poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi est l'immense favori et devrait succéder à Benatia. Pour la succession de Beye, Bruno Genesio tient la corde et le binôme plaît à Benoit Trémoulinas.

Trémoulinas valide le duo Génésio-Lorenzi « A l’Olympique de Marseille, il faut avoir des résultats de suite, au bout de quelques matches. C’est ça le problème dans ce club, il faut avoir des résultats de suite, sinon vous vous faites siffler. Tudor ça a été compliqué au début, et finalement après, ça a été beaucoup mieux », lance l'ancien Bordelais sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche.