Une légende du PSG déjà positionnée pour le poste de Luis Enrique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains joueurs emblématiques du Paris Saint-Germain ont eu l’occasion de revenir en tant qu’entraîneur. C’est le cas de Luis Fernandez, Antoine Kombouaré ou encore Mauricio Pochettino. Une ancienne star du club, très appréciée des supporters, pourrait s’ajouter à la liste dans quelques années…

Au cours de son histoire, le Paris Saint-Germain a vu certains de ses anciens joueurs revenir au club pour diriger l’équipe première. Cela a notamment été le cas de Luis Fernandez, Laurent Fournier, Paul Le Guen, Antoine Kombouaré ou encore Mauricio Pochettino. Une figure phare de l’ère QSI se verrait bien ajouter son nom à la liste.

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Thiago Silva prêt à entraîner le PSG Toujours en activité à 41 ans, Thiago Silva pense déjà à la suite et se verrait bien devenir entraîneur. Dans un entretien accordé à France Football en décembre, l’ancien défenseur du PSG (2012-2020) avait affiché le souhait de revenir un jour, mais cette fois-ci sur le banc de touche. « Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j'ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c'est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n'arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête. Avant de penser à tout ça, je veux achever ma carrière de joueur comme il se doit », confiait-il.