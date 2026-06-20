PSG - Ousmane Dembélé : Le malaise annoncé sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance assez décevante avec l’équipe de France en Coupe du Monde contre le Ségénal, très loin de son rendement habituel au PSG, Ousmane Dembélé n’est pas au mieux dans le collectif des Bleus. Et Christophe Dugarry a même annoncé sur RMC que le Ballon d’Or était actuellement triste en sélection nationale.

Depuis plusieurs mois maintenant, nombreuses sont les interrogations sur la meilleure animation offensive à choisir pour une équipe de France particulièrement garnie en terme de bonnes individualités en attaque (Dembélé, Mbappé, Olise, Cherki, Barcola, Doué…). Didier Deschamps a tranché dans le vif et a décidé d’aligner lors du match d’ouverture face au Sénégal (3-1) un quatuor composé de Doué à gauche, Olise à droite, et Dembélé dans l’axe en soutien de Mbappé. Mais l’attaquant du PSG n’a pas été flamboyant durant ce match, et sa performance fait débat chez les observateurs…

« Aujourd’hui, il n’apporte pas grand-chose » Christophe Dugarry, ancien attaquant de l’équipe de France, s’est prononcé sur le malaise Ousmane Dembélé et regrette de voir la star du PSG aussi peu épanouie actuellement dans cette Coupe du Monde : « Dembélé cherche un petit peu sa place en équipe de France. Au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. C'est terrible hein, mais il va falloir faire un choix pour le collectif. Il faut lui trouver une position qui lui conviendra mieux, où il sera peut-être moins exposé. Dembélé, ça va être un souci, parce que tu vas quand même avoir besoin de tout le monde hein. Tu ne peux pas être champion du monde si tu joues à 10. Je ne dis pas que dans les prochains matchs il n'est pas capable de faire la différence. C'est un joueur remarquable, on est tous d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, il n'apporte pas grand-chose, et c'est bien dommage », a lâché Dugarry sur RMC.