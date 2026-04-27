PSG - «C'est la chose la plus importante pour nous» : Willian Pacho passe aux aveux avant le Bayern Munich !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Acte I. Au Parc des princes, l'heure est bientôt venue. Le Paris Saint-Germain va voir débarquer le Bayern Munich dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions mardi soir. Un rendez-vous incontournable auquel Willian Pacho prendra part avec « sa famille » si spéciale à ses yeux.

Dans un peu plus de 24 heures, la première manche tant attendue des demi-finales de Ligue des champions aura lieu. Dans son antre du Parc des princes, le PSG recevra le Bayern Munich pour la deuxième fois cette saison. Après la défaite pendant la phase de saison régulière de C1 (1-2), les Parisiens reçoivent la visite du champion d'Allemagne pour faire un éventuel premier pas vers la finale à Budapest le 30 mai prochain.

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À deux jours de #PSGFCB en demi-finale aller de Ligue des champions, Willian Pacho se projette sur la rencontre qui attend nos Parisiens au Parc des Princes.#UCL pic.twitter.com/C1lKkG9Woc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2026

«Nous voyons tous le groupe, l'équipe, avec la même idée, le même travail, la même concentration, la même compétitivité» Willian Pacho sera bien évidemment de la partie aux côtés de Marquinhos dans la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Avant ce choc, le défenseur équatorien recruté en août 2024 pour 40M€ par les décideurs parisiens s'est livré aux médias du PSG sur ce qui fait la force du groupe de Luis Enrique : la cohésion. « Je crois que nous voyons tous le groupe, l'équipe, avec la même idée, le même travail, la même concentration, la même compétitivité ».