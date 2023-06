Le PSG évite un nouveau scandale de justesse

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est occupé à trouver son prochain entraîneur. Plusieurs candidats sont encore en lice. Sergio Conceição, Thiago Motta, mais aussi Luis Enrique. Si l'Espagnol débarque à Paris, il retrouvera certain de ses compatriotes. Parmi eux, Fabian Ruiz. Le milieu du club de la capitale a tenu justement à revenir sur une supposée brouille avec son ancien sélectionneur.

En plus de devoir trouver les bons joueurs pour venir renforcer le club de la capitale la saison prochaine, l'état-major du PSG doit aussi mettre la main sur son nouveau coach. Cela prend du temps, mais il ne resterait plus que trois candidats pour le poste.

Qui sera le prochain coach du PSG ?

Selon RMC Sport , Luis Enrique, Thiago Motta et Sergio Conceição sont les trois coaches encore en course pour débarquer à Paris. Et s'il arrive au PSG, Luis Enrique retrouvera certains de ses compatriotes espagnols.

Tout va bien entre Ruiz et Enrique