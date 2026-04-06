Le «meilleur du monde» est à Paris : Une victime du PSG confirme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a mis la main il y a quelques années de ça sur une pépite qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Au point où le principal concerné reçoit des flatteries de ses adversaires et de spécialistes du poste. Le meilleur, c'est lui et il est lié au PSG pour quelque temps encore...

Meilleure équipe de l'année. C'est le titre qui a été décerné au PSG pendant la cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet le 22 septembre 2025 quelques semaines après les victoires finales du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ainsi qu'en Supercoupe d'Europe contre l'Inter (5-0) puis Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Des succès collectifs qui ont été confirmés par le classement du Ballon d'or.

La réponse de Maxwell quand il lui est demandé de 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗘𝗥 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗔̀ 𝗗'𝗔𝗨𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗟𝗔𝗧𝗘́𝗥𝗔𝗨𝗫 avant lui ! 👀🇵🇹



"𝗜𝗹 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘁 𝗶𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝘂𝗶, mais dans… pic.twitter.com/ISeoT5MOk8 — Footballogue (@Footballogue) April 5, 2026

«Mon favori, c'est Nuno Mendes» Dans le top 30, 9 joueurs du PSG occupent les 24 premières places du classement du Ballon d'or. Nuno Mendes a fermé le top 10, étant le deuxième défenseur seulement du gratin du football européen derrière Achraf Hakimi. Du point de vue de Marc Cucurella, latéral gauche de Chelsea qui est tombé face au Paris Saint-Germain en 1/8èmes de finale de Ligue des champions (8-2 au cumulé), Nuno Mendes est ce qui se fait de mieux à son poste. « Mon favori, c'est Nuno Mendes. C'est le meilleur arrière gauche au monde ».