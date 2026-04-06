Le «meilleur du monde» est à Paris : Une victime du PSG confirme !

Le Paris Saint-Germain a mis la main il y a quelques années de ça sur une pépite qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Au point où le principal concerné reçoit des flatteries de ses adversaires et de spécialistes du poste. Le meilleur, c'est lui et il est lié au PSG pour quelque temps encore...
Meilleure équipe de l'année. C'est le titre qui a été décerné au PSG pendant la cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet le 22 septembre 2025 quelques semaines après les victoires finales du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ainsi qu'en Supercoupe d'Europe contre l'Inter (5-0) puis Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Des succès collectifs qui ont été confirmés par le classement du Ballon d'or.
«Mon favori, c'est Nuno Mendes»
Dans le top 30, 9 joueurs du PSG occupent les 24 premières places du classement du Ballon d'or. Nuno Mendes a fermé le top 10, étant le deuxième défenseur seulement du gratin du football européen derrière Achraf Hakimi. Du point de vue de Marc Cucurella, latéral gauche de Chelsea qui est tombé face au Paris Saint-Germain en 1/8èmes de finale de Ligue des champions (8-2 au cumulé), Nuno Mendes est ce qui se fait de mieux à son poste. « Mon favori, c'est Nuno Mendes. C'est le meilleur arrière gauche au monde ».
«À part Daniel Alves au Barça...»
L'international espagnol n'est pas le seul connaisseur du poste à chanter les louanges de Nuno Mendes. Ex-joueur du PSG, Maxwell a inclus le défenseur portugais de 23 ans dans les discussions avec Roberto Carlos ou encore Marcelo, rien que ça. « Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui, mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo, mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins ». a confié Maxwell pour L'Equipe.