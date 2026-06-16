Kylian Mbappé refuse une chose bien précise avec le PSG : «Ce n’est pas possible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l’été 2024 pour s’engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a par la suite été en conflit juridique avec Nasser Al-Khelaïfi pour une histoire de salaires et de primes non versés. Un véritable bras de fer avec son ancien président, et pourtant, Mbappé refuse en interview de dire du mal de lui ainsi que du PSG.

Star majeure du PSG pendant sept ans, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale en mauvais termes avec Nasser Al-Khelaïfi étant donné qu’il avait refusé de prolonger son contrat pour s’en aller libre au Real Madrid en 2024. Par la suite, un long conflit juridique a opposé les deux hommes devant les Prud’hommes, et ce clash entre Mbappé et le président du PSG a longtemps fait parler. Interrogé dans les colonnes du Parisien lundi, le capitaine de l’équipe de France a tenu à mettre les choses au clair sur Al-Khelaïfi et sur ce qu’il lui doit.

« Nasser est quelqu’un que j’estime » « Nasser, tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirais dans cette situation. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi. Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout. Mais il ne faut pas tout confondre : Nasser est quelqu’un que j’estime. Parce que si aujourd’hui je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont une place centrale », affirme Kylian Mbappé, qui refuse de faire comme si son histoire avec le PSG n’avait jamais existé.