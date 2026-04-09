«Je suis énervé», Lizarazu craque à cause du PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a battu Liverpool au Parc des Princes. Le club de la capitale a remporté le premier acte des quarts de finale de la Ligue des Champions sur le score de 2-0. Malgré tout, Bixente Lizarazu - champion du monde 98 avec l'équipe de France - est agacé.

Après avoir éliminé l'AS Monaco et Chelsea lors des tours précédents de la Ligue des Champions, le PSG retrouve Liverpool en quart de finale. Au match aller, les hommes de Luis Enrique ont reçu les Reds au Parc des Princes ce mercredi soir. Avant le déplacement à Anfield mardi, le PSG l'a emporté 2-0 face à Liverpool. Malgré tout, Bixente Lizarazu - champion du monde 98 avec l'équipe de France - est en colère.

Zinedine Zidane contacté par le PSG, c’est confirmé : «J’ai discuté avec lui…» https://t.co/HpKp7SwolV — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«Tu dois l'emporter beaucoup plus largement que 2-0» « Analysez-vous ce succès comme une nouvelle marche dans la montée en puissance du PSG que vous releviez après les 8èmes de finale aller (5-2) et retour (3-0) contre Chelsea ? Absolument. Il s'agit d'une nouvelle étape positive pour les Parisiens, qui ont eu une emprise totale et absolue sur le match, en affichant une maîtrise technique remarquable. Ils n'ont pratiquement pas concédé d'occasion face à un Liverpool catastrophique, qui a tenté de mettre le bus devant son but, mais sans même essayer de jouer les contres à fond. Néanmoins, je suis quand même énervé ! », a pesté Bixente Lizarazu lors d'un entretien accordé à L'Equipe.