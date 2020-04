Foot - LOSC

LOSC : Gérard Lopez réagit à l’arrêt de la saison !

Publié le 29 avril 2020 à 15h55 par La rédaction

Le président du LOSC a réagi à l’arrêt du championnat de France. Alors que son équipe pointe à la 4 ème place à seulement un point de Rennes qualifié pour la Ligue des champions, le dirigeant espère que le classement ne sera pas gelé.