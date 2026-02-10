«Envoies moi un DM» : Timothée Chalamet fait une demande spéciale un joueur de l'ASSE

Star internationale et actuellement en tournée promotionnelle pour le film « Marty Supreme », Timothée Chalamet est aussi un grand fan de l’AS Saint-Etienne, une passion qui lui vient de sa famille du côté de son père. De passage dans la matinale de France Inter lundi, l’acteur Franco-Américain en a profité pour faire une demande spéciale à un des joueurs de l’ASSE.
Depuis quelques jours, Timothée Chalamet enchaîne les plateaux de télévision pour la promotion du film « Marty Supreme », dans lequel il interprète une star du tennis de table dans les années 50 aux Etats-Unis. L’acteur Franco-Américian était notamment présent dans le JT de TF1 dimanche, où il a reçu le tout nouveau maillot de l’ASSE, dont il est un grand fan.
« Saint-Etienne, c’est un peu le Detroit de la France »
Le lendemain matin, c’est dans la matinale de France Inter que Timothée Chalamet était invité. Il a expliqué d’où lui vient cette passion pour l’AS Saint-Etienne, lui qui a de la famille un peu partout en France et notamment en Haute-Loire du côté de son père. « C’est la famille Chalamet. Côté américain, c’est les grandes équipes de New York : les Knicks, les Yankees, les Giants. Les représentants de la plus grande ville des Etats-Unis. Saint-Etienne, c’est un peu le Detroit de la France. Je n’ai aucun droit à cette fierté parce que je n’ai pas grandi à Saint-Etienne, mais j’adore l’équipe, le peuple vert, la passion, que ce soit le bordel avec les supporters. Même si on se moque sur Internet parce que ce n’est pas l’OM ou le PSG, il y a une histoire, une culture », a-t-il déclaré.
Le message de Chalamet à Stassin
« J’adore cette équipe. Je souhaite bonne chance au nouvel entraîneur », a poursuivi Timothée Chalamet, avant d’envoyer un message spécial à Lucas Stassin, lui demandant de rester à l’ASSE. « Je dis à Lucas Stassin : restes avec l’équipe mon ami. Il a la pression maintenant ? Exactement (sourire). » Enfin, l’acteur a invité l’attaquant stéphanois à le contacter en privé. « DM me Stassin, DM me baby. Let’s link », a-t-il ajouté en anglais dans le texte, ce que l’on peut traduire par : « Envoie-moi un message privé, Stassin, envoie-moi un message privé, bébé. Connectons-nous. »