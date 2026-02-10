«Envoies moi un DM» : Timothée Chalamet fait une demande spéciale un joueur de l'ASSE

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Star internationale et actuellement en tournée promotionnelle pour le film « Marty Supreme », Timothée Chalamet est aussi un grand fan de l’AS Saint-Etienne, une passion qui lui vient de sa famille du côté de son père. De passage dans la matinale de France Inter lundi, l’acteur Franco-Américain en a profité pour faire une demande spéciale à un des joueurs de l’ASSE.

Depuis quelques jours, Timothée Chalamet enchaîne les plateaux de télévision pour la promotion du film « Marty Supreme », dans lequel il interprète une star du tennis de table dans les années 50 aux Etats-Unis. L’acteur Franco-Américian était notamment présent dans le JT de TF1 dimanche, où il a reçu le tout nouveau maillot de l’ASSE, dont il est un grand fan.

🎁 Le 20h de TF1 a une surprise pour Timothée Chalamet !



Anne-Claire Coudray (@ACCoudray) lui offre un maillot inédit de l’AS Saint-Étienne, son club de coeur ⚽💚



💬 "J'adorais Matuidi, Dabo, Payet..." déclare Timothée Chalamet (@RealChalamet) pic.twitter.com/KcdA6RDCbj — TF1Info (@TF1Info) February 8, 2026

« Saint-Etienne, c’est un peu le Detroit de la France » Le lendemain matin, c’est dans la matinale de France Inter que Timothée Chalamet était invité. Il a expliqué d’où lui vient cette passion pour l’AS Saint-Etienne, lui qui a de la famille un peu partout en France et notamment en Haute-Loire du côté de son père. « C’est la famille Chalamet. Côté américain, c’est les grandes équipes de New York : les Knicks, les Yankees, les Giants. Les représentants de la plus grande ville des Etats-Unis. Saint-Etienne, c’est un peu le Detroit de la France. Je n’ai aucun droit à cette fierté parce que je n’ai pas grandi à Saint-Etienne, mais j’adore l’équipe, le peuple vert, la passion, que ce soit le bordel avec les supporters. Même si on se moque sur Internet parce que ce n’est pas l’OM ou le PSG, il y a une histoire, une culture », a-t-il déclaré.