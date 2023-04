Ligue des Champions : Comment Naples va faire tomber le Milan AC

La rédaction

Battu au match aller par un Milan AC bien plus expérimenté sur la scène européenne, Naples a toutes les armes pour créer la surprise lors de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Leader de Serie A, la bande à Osimhen pourrait renverser la tendance et être l’invité surprise de ces demi-finales.

Face à l'AC Milan au San Siro, Naples s'est incliné (0-1) sur un but signé Ismaël Bennacer. Les Napolitains feront face à leur destin lors du match retour, ce mardi, au stade Diego Maradona. Les hommes de Luciano Spalletti devront se montrer plus réalistes que lors du match aller pour espérer renverser la vapeur et s'imposer pour poursuivre le chemin vers les demi-finales. Osimhen et ses compères ont les armes pour s'imposer face aux Rossoneri et l'ont prouvé durant toute la saison en Serie A.

Invaincus chez eux

En Ligue des champions, le Napoli SSC n'a encaissé aucune défaite au stade Diego Maradona cette saison. 4 matchs, 4 victoires et aucun match nul. Ce qui fait la force de l'équipe c'est certes ses attaquants sans supplice mais aussi son public qui pousse ses joueurs jusqu'au bout. Face à l'AC Milan, on imagine déjà que les gradins seront pleins et que la pression de cette joute sera à son maximum. Un but d'écart n'est aucunement une garantie de quoi que ce soit à ce stade de la compétition, l'espoir reste donc permis mais il faudra s'en donner les moyens pour y arriver. La confiance et la détermination seront les deux clés de cette rencontre.

Osimhen, celui qui peut tout changer

Un Osimhen des grands soirs pourrait nettement renverser la vapeur et permettre aux siens de franchir ce quart de finale. L'espoir sera certainement mis sur lui puisqu'il est le meilleur buteur du Napoli SSC toutes compétitions confondues avec 26 buts inscrits jusqu'à présent. A aller, le Nigérian n'avait pas disputé la rencontre ce qui a clairement créé un manque de finition en attaque. Les Milanais on en profiter et ont été de leur côté chirurgical pour remporter ce match.

Spaletti : "Victor nous apporte beaucoup de profondeur"