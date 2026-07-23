Zidane arrive en équipe de France, un titulaire de Deschamps va le payer cher : «Il est sur la sellette»

La nomination de Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France sera prochainement officialisée par la FFF, et l’ancien entraîneur du Real Madrid aura des choix forts à faire pour composer son équipe-type. Aurélien Tchouaméni pourrait bien en faire les frais et se retrouver sur la sellette avec Zidane…
Cette Coupe du Monde 2026, la toute dernière compétition de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France, n’a pas été forcément glorieuse pour l’ensemble des joueurs tricolores. Certains n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu durant ce Mondial : Rayan Cherki, Lucas Digne, Malo Gusto ou encore Aurélien Tchouaméni sont notamment concernés. Un coup dur pour ce dernier qui était pourtant l’un des hommes forts de Didier Deschamps depuis plusieurs années, et la nomination à venir de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France pourrait d’ailleurs être fatale à Tchouaméni.
Zidane risque de changer des choses
C’est en tout cas l’avis de Giovani Castaldi qui s’est exprimé sur Aurélien Tchouaméni dans L’EQUIPE de Greg en se montrant très pessimiste : « Didier Deschamps en avait fait son homme de base au milieu de terrain en sentinelle, le vice-capitaine… On va repartir sur un nouveau cycle, et on ne sait pas comment sera l’état d’esprit de Zidane… Les statuts, on peut les faire et les défaire en quelques mois. Manu Koné a fait une bonne Coupe du Monde et va jouer en Premier League. Il va prendre plus d’épaisseur, ça va aller box to box, et il va peut-être prendre plus de coffre. Je dis que sa titularisation à Aurélien Tchouaméni n’est pas faite. Son poste n’est pas scellé dans le marbre », estime le journaliste. Et selon lui, Zinedine Zidane devrait même écarter Tchouaméni du onze-type de l’équipe de France.
« Tchouaméni est en danger »
« On parle beaucoup de Manu Koné, et je veux bien qu’il soit jeune, tout ça, mais il y a un garçon qui pousse très fort aussi, c’est Warren Zaïre Emery. Quand on parle de hauteur de bloc, d’aller chercher les garçons haut, s’il y a bien quelqu’un qui peut le faire, qui a le volume de courses pour aller presser, harceler, faire des courses à vide qui sont maintenant essentielles dans le football moderne, c’est lui. A mon sens, et je ne sais pas comment va jouer Zinedine Zidane même si on sait qu’il aime bien le 4-4-2, et même du 4-3-3, si tu fais un milieu à trois avec Manu Koné, Adrien Rabiot, et Warren Zaïre Emery… On peut même parler de Désiré Doué au milieu, qui est son poste de formation… Aurélien Tchouaméni est en danger pour sa place de titulaire. Je ne pense pas qu’il soit hors de la liste parce que c’est un joueur d’expérience, mais pour moi, il est sur la sellette pour le onze de départ, très clairement », poursuit Giovani Castaldi. Voilà qui est clair…