Zidane arrive en équipe de France, un titulaire de Deschamps va le payer cher : «Il est sur la sellette»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nomination de Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France sera prochainement officialisée par la FFF, et l’ancien entraîneur du Real Madrid aura des choix forts à faire pour composer son équipe-type. Aurélien Tchouaméni pourrait bien en faire les frais et se retrouver sur la sellette avec Zidane…

Cette Coupe du Monde 2026, la toute dernière compétition de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France, n’a pas été forcément glorieuse pour l’ensemble des joueurs tricolores. Certains n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu durant ce Mondial : Rayan Cherki, Lucas Digne, Malo Gusto ou encore Aurélien Tchouaméni sont notamment concernés. Un coup dur pour ce dernier qui était pourtant l’un des hommes forts de Didier Deschamps depuis plusieurs années, et la nomination à venir de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France pourrait d’ailleurs être fatale à Tchouaméni.

Zidane risque de changer des choses C’est en tout cas l’avis de Giovani Castaldi qui s’est exprimé sur Aurélien Tchouaméni dans L’EQUIPE de Greg en se montrant très pessimiste : « Didier Deschamps en avait fait son homme de base au milieu de terrain en sentinelle, le vice-capitaine… On va repartir sur un nouveau cycle, et on ne sait pas comment sera l’état d’esprit de Zidane… Les statuts, on peut les faire et les défaire en quelques mois. Manu Koné a fait une bonne Coupe du Monde et va jouer en Premier League. Il va prendre plus d’épaisseur, ça va aller box to box, et il va peut-être prendre plus de coffre. Je dis que sa titularisation à Aurélien Tchouaméni n’est pas faite. Son poste n’est pas scellé dans le marbre », estime le journaliste. Et selon lui, Zinedine Zidane devrait même écarter Tchouaméni du onze-type de l’équipe de France.