PSG-Equipe de France : «Il reste dans l’ombre de Kylian Mbappé», le malaise avec Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe et Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé semble encore avoir du mal à trouver sa place en équipe de France. Ayant manqué son premier match de la Coupe du Monde face au Sénégal, l’attaquant du PSG doit encore trouver ses repères, lui qui semble quelque peu rester dans l’ombre de Kylian Mbappé selon certains observateurs.

Depuis deux ans, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension. Devenu avant-centre au PSG, le Français a brillé sous les ordres de Luis Enrique, remportant deux Ligue des Champions d’affilée, en plus d’un titre au Ballon d’Or en 2025. Comme le rappelle le Parisien ce vendredi, depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid en 2024, Dembélé a su devenir le nouveau patron du club de la capitale, aussi bien sur, mais aussi en dehors des terrains. Mais en équipe de France ainsi que sur le plan médiatique, la star du Real Madrid garde une longueur d’avance.

« Quand il rejoint l’équipe de France, il reste encore un peu dans l’ombre de Kylian Mbappé » « C’est comme s’il y avait un plafond de verre pour lui, parce qu’il y a un contexte qui fait que le collectif du PSG, et peut-être Luis Enrique lui-même, prend le dessus. Ensuite, quand il rejoint l’équipe de France, il reste encore un peu dans l’ombre de Kylian Mbappé », analyse ainsi Pierre-Olivier Bodin, chargé d’études et de relations institutionnelles au sein de Sporsora auprès du quotidien. Néanmoins, cela n’empêche pas Ousmane Dembélé de monter au créneau pour Mbappé lorsque ce dernier est critiqué.