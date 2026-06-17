PSG - Equipe de France : La statistique qui enfonce Ousmane Dembélé

Axel Cornic

Très attendu avec l’équipe de France pour ce premier match de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a déçu. La star du Paris Saint-Germain n’e s’est pas montré assez tranchante et été totalement éclipsée par les prestations étincelantes de Michael Olise ainsi que de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre le Sénégal (3-1).

On rêvait tous de voir le Ousmane Dembélé du PSG en équipe de France, mais il faudra attendre encore un peu. Le Ballon d’Or 2025 ne s’est pas vraiment montré à son avantage pour ses grands débuts en cette Coupe du monde 2026 et a été remplacé par son coéquipier en club Bradley Barcola, qui a marqué quelques minutes après son entrée en jeu.

« Au PSG, beaucoup de choses passent par lui » Au lendemain de cette première rencontre de l’équipe de France, les critiques sont évidemment déjà nombreuses concernant Ousmane Dembélé. « Parmi les titulaires offensifs, il est celui qui ressort le moins renforcé de cette entrée en matière. D’abord parce qu’il arrive avec un statut différent de celui qu’il a en club. Au PSG, beaucoup de choses passent par lui : volume de ballons, liberté dans les déplacements, responsabilités dans la création et la finition » a analysé Harold Marchetti, qui suit les Bleus pour Le Parisien.