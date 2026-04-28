Patrice Evra révèle un problème de l’équipe de France qui peut coûter cher à la Coupe du monde

Cet été, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde avec avec le réservoir de talents à disposition de Didier Deschamps, les Bleus font partie des grands favoris de la compétition. Kylian Mbappé et compagnie soulèveront-ils alors le trophée ? Patrice Evra a tenu à mettre en garde l’équipe de France en relevant un problème.
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, William Saliba, Dayot Upamecano… L’équipe de France sera plus armée que jamais cet été pour disputer la Coupe du monde. Didier Deschamps va avoir à disposition une armada impressionnante qui place déjà les Bleus parmi les favoris de la compétition. A l’occasion de son podcast, Rio Ferdinand a d’ailleurs halluciné devant les talents de l’équipe de France, lâchant : « L’équipe de France est ridicule. Ils peuvent faire 3 équipes ».
« Quand on gagne et que c’est trop facile pour nous, on devient arrogant »
Présent aux côtés de son ancien coéquipier à Manchester United, Patrice Evra a réagi à ce « problème » de l’équipe de France. Voyant également un autre danger en vue de la Coupe du monde, l’ancien international a lâché : « On a ce problème. Et c’est un bon problème. Mais comme Ryan Giggs l’a dit, on a trop de bons joueurs. Et aussi, l’équipe de France, on a la meilleure équipe. Mais parfois, quand on gagne et que c’est trop facile pour nous, on devient arrogant. Et c’est là qu’on peut nous blesser. Mais si vous regardez, normalement, la France devrait gagner cette Coupe du monde. Mais attention au Portugal, à l’Espagne, Lamine Yamal est le meilleur ailier pour moi ».
Un premier match le 16 juin
Pour l’équipe de France, la Coupe du monde débutera le 16 juin prochain avec une rencontre face au Sénégal. Place ensuite à l’Irak et la Norvège pour les joueurs de Didier Deschamps avant d’entamer la phase à l’élimination directe. Mais bien évidemment, avant de débuter la compétition, le premier gros rendez-vous aura lieu le 14 mai prochain. C’est à cette date que le sélectionneur dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. A voir qui seront les heureux élus…