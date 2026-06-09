Ousmane Dembélé «victime de Mbappé» : Le craquage sur RMC

Axel Cornic

Depuis le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain en 2024, on le compare régulièrement à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas flatteur, puisque l’ailier parisien a remporté deux Ligues des Champions et un Ballon d’Or, alors que la star du Real Madrid vient de boucler sa deuxième saison blanche.

La Coupe du monde n’a pas encore débuté, mais les débats font déjà rage autour de l’équipe de France. Ainsi, certains pensent en effet que Didier Deschamps doit absolument s’appuyer les stars du PSG, qui viennent de boucler deux saisons incroyables. L’exemple parfait est Ousmane Dembélé, qui à Paris joue dans une position très particulière.

Dembélé dans l’ombre de Mbappé ? Le problème, c’est qu’en équipe de France il y a également d’autres talents, dont Kylian Mbappé. Contrairement à Dembélé, le capitaine tricolore est loin de traverser la meilleure période de sa carrière. Toujours très performant sur le plan individuel, il a en effet été extrêmement critiqué par la presse espagnole, où des pétitions ont même été publiées pour réclamer son départ du Real Madrid. Un débat arrivé en France, où de plus en plus d’observateurs émettent la possibilité de l’écarter au profit du Ballon d’Or 2025... ce qui ne plait toutefois pas à tout le monde.