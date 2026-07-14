Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne s'attendaient pas à ça : Voilà le joueur qui a choqué l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 bat son plein depuis le 11 juin dernier avec une entrée en lice contre le Sénégal le 16 juin pour l'équipe de France. Près d'un mois plus tard, Jean-Philippe Mateta a surpris son monde au sein du groupe tricolore tant parce qu'il rejette en dehors du terrain, mais également au niveau de son agilité sur le rectangle vert pendant les entraînements. Au point de surprendre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« JP concentré JP, t'as pas d'aura ». William Saliba et une partie du vestiaire de l'équipe de France n'ont pas hésité à taquiner Jean-Philippe Mateta après la victoire des Bleus face au Maroc en quart de finale de Coupe du monde (2-0). Alors que Kylian Mbappé avait été victime d'un coup sur la cheville, l'attaquant de Crystal Palace héritait de près d'un quart d'heure de temps de jeu. Soit plus que ses 5 minutes en 1/16ème de finale contre la Suède (3-0) et ses 3 minutes face à la Norvège pour le dernier match de la phase de poules (4-1).

Jean-Philippe Mateta, nouvelle mascotte de l'équipe de France ? Bien qu'il ne soit pas un élément phare de la rotation de l'équipe entraînée par Didier Deschamps depuis le début de cette Coupe du monde 2026 contrairement à son ami et ex-coéquipier Michael Olise chez les Eagles, Jean-Philippe Mateta serait devenu au fil du temps la mascotte du groupe tricolore. Entre éclats de rire et blagues qui fusent dans le groupe, l'attaquant d'1 mètre 92 en impose à l'entraînement d'après L'Equipe.