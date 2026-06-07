«Dembélé ne veut pas être capitaine» : La preuve de respect envers Kylian Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Étincelant depuis deux ans avec le PSG, Ousmane Dembélé a développé un nouveau statut avec l’équipe de France. Très important au sein du vestiaire des Bleus, l’attaquant parisien n’hésite pas à recadrer Kylian Mbappé sur certains aspects. Néanmoins, le joueur de 28 ans ne veut surtout pas faire de l’ombre au capitaine français. Explications.

La semaine dernière, Ousmane Dembélé remportait pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions avec le PSG. Devenu un véritable patron offensif à Paris, le natif d’Évreux arrive sur cette Coupe du Monde 2026 auréolé d’un nouveau statut avec l’équipe de France. Très proche du capitaine Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé n’hésite d’ailleurs pas à avertir et conseiller son ancien coéquipier à Paris comme le révèle l’Equipe ce dimanche.

Dembélé ne cherche pas à éclipser Mbappé Selon les révélations du quotidien sportif, Ousmane Dembélé n’a pas hésité dernièrement à avertir Kylian Mbappé concernant les efforts défensifs que ce dernier devrait fournir cet été avec l’équipe de France. En privé, la star du Real Madrid est très reconnaissante envers celle du PSG. Mbappé n’hésite pas à confier à ses proches qu’Ousmane Dembélé lui a beaucoup apporté en sélection. Cependant, comme le précise l’Equipe, le joueur du PSG ne souhaite clairement pas faire de l’ombre à son capitaine, et pour tout ce qui concerne les questions d’images, de primes, ce dernier laisse ce genre de problématiques à Mbappé.