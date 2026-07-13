Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Un joueur espagnol répond à la provocation de Lamine Yamal !

Axel Cornic

Après avoir remporté le titre en 2018 et avoir perdu contre l’Argentine quatre ans après, l’équipe de France pourrait une nouvelle fois disputer une finale de Coupe du monde. Il faudra d’abord passer par la demi-finale et c’est du très lourd qui approche pour les hommes de Didier Deschamps, avec l’Espagne du prodige Lamine Yamal.

La pression monte, avant la première demi-finale de cette Coupe du monde 2026. Il faut dire que l’affiche fait saliver, avec la France et l’Espagne qui sont deux des meilleures équipes de la planète. Et le choc a déjà été lancé par médias interposés...

« Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous » C’est Lamine Yamal qui a tiré le premier, avec une sortie qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois » a lancé la star de l’Espagne et du FC Barcelone, au micro de la RTVE. « On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur. Il y a deux options : soit ils atteignent trois finales de Coupe du monde consécutives, soit nous les battons trois fois ».