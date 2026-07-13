Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Lamine Yamal prépare une mauvaise surprise aux Bleus...

Axel Cornic

L’équipe de France impressionne en cette Coupe du monde 2026 et beaucoup la placent comme favorite pour la victoire finale. Il faudra d’abord battre l’Espagne de Lamine Yamal, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, qui aurait une idée derrière la tête pour stopper Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

On y est enfin. Avec le dernier carré de la Coupe du monde 2026, le public aura droit à des affiches de gala, en commençant par la première demi-finale de ce mardi 14 juillet. Elle opposera l’équipe de France, grande favorite des bookmakers, à l’Espagne Championne d’Europe en titre.

« Il n’y a aucune peur » Dans les rangs espagnols, on semble être plus que jamais remontés, avant d’affronter l’équipe de France. « Il n’y a aucune peur, nous devons simplement nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Si vous demandez à la France, elle vous dira la même chose. Les deux équipes sont là parce que nous faisons les choses correctement. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous avons à faire, sur ce qui est entre nos mains, et quoi que disent les autres, eh bien, c'est leur problème » a expliqué Pedro Porro, au micro de la COPE.