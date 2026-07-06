Coupe du monde 2026 : En pleine polémique Balogun, l'équipe de France veut faire annuler un carton jaune

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun sera disponible pour le huitième de finale des Etats-Unis face à la Belgique. En effet, la FIFA a décidé de suspendre le carton rouge donné à l'attaquant américain, de quoi déclencher une vive polémique. Et c'est dans ce contexte que l'équipe de France tenterait actuellement de faire annuler un carton jaune.

Les polémiques n'en finissent plus durant cette Coupe du monde 2026 ! A quelques heures du huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique, on ne parle que d'une chose : la suspension du carton rouge de Folarin Balogun. Exclu face à la Bosnie, le buteur américain pourra donc finalement tenir sa place face aux Diables Rouges. Forcément, du côté belge, on crie au scandale, certains allant jusqu'à dire que c'est un complot puisque Donald Trump aurait été jusqu'à appeler Gianni Infantino pour permettre à Balogun de jouer ce match.

Le carton jaune d'Olise annulé ? Et voilà que de son côté, l'équipe de de France pourrait elle aussi chercher à annuler... un carton jaune. En effet, face au Paraguay, Michael Olise a été averti à la suite d'une altercation avec Matias Galarza au cours de laquelle le Français n'a pas touché son adversaire. Selon Franceinfo, la FFF pourrait donc porter réclamation auprès de la FIFA pour tenter de faire annuler ce carton jaune d'Olise qui pourrait avoir des conséquences car si le joueur du Bayern Munich est averti face au Maroc, il manquerait alors une potentielle demi-finale.