Coupe du monde 2026 : En pleine polémique Balogun, l'équipe de France veut faire annuler un carton jaune

Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun sera disponible pour le huitième de finale des Etats-Unis face à la Belgique. En effet, la FIFA a décidé de suspendre le carton rouge donné à l'attaquant américain, de quoi déclencher une vive polémique. Et c'est dans ce contexte que l'équipe de France tenterait actuellement de faire annuler un carton jaune.
Les polémiques n'en finissent plus durant cette Coupe du monde 2026 ! A quelques heures du huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique, on ne parle que d'une chose : la suspension du carton rouge de Folarin Balogun. Exclu face à la Bosnie, le buteur américain pourra donc finalement tenir sa place face aux Diables Rouges. Forcément, du côté belge, on crie au scandale, certains allant jusqu'à dire que c'est un complot puisque Donald Trump aurait été jusqu'à appeler Gianni Infantino pour permettre à Balogun de jouer ce match.
Le carton jaune d'Olise annulé ?
Et voilà que de son côté, l'équipe de de France pourrait elle aussi chercher à annuler... un carton jaune. En effet, face au Paraguay, Michael Olise a été averti à la suite d'une altercation avec Matias Galarza au cours de laquelle le Français n'a pas touché son adversaire. Selon Franceinfo, la FFF pourrait donc porter réclamation auprès de la FIFA pour tenter de faire annuler ce carton jaune d'Olise qui pourrait avoir des conséquences car si le joueur du Bayern Munich est averti face au Maroc, il manquerait alors une potentielle demi-finale.
Rudi Garcia hallucine pour Balogun
Le carton rouge de Folarin Balogun suspendu fait donc lui actuellement polémique. L'attaquant des Etats-Unis pourra disputer le match face à la Belgique et voilà qu'avant ce match, en conférence de presse, Rudi Garcia a dit à propos de cette affaire : « Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis. La fédé a réagi. Dans l’intérêt du football. Et ça ne change rien dans mon approche du match. Nous ne répondrons plus à d’autres questions sur Balogun. Voyez avec nos dirigeants ».