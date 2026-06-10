Antoine Griezmann : «J’étais en deuil», son départ de l’équipe de France a fait souffrir un consultant de RMC

Axel Cornic

Alors que l’équipe de France s’apprête à lancer sa Coupe du monde 2026, avec un premier match cotre le Sénégal, certains vieux fantômes ressurgissent du passé. C’est le cas avec Antoine Griezmann, que l’on a pu admirer cette saison encore avec l’Atlético de Madrid, mais qui est absent en sélection depuis un match de Ligue des Nations face à la Belgique, en septembre 2024 (2-0).

Il aurait pu disputer sa dernière Coupe du monde cet été, en Amérique du Nord et au Mexique. A 35 ans, Antoine Griezmann a fait ses adieux au football européen et à l’Atlético de Madrid, s’engageant en MLS avec Orlando City. Mais le dernier tour de piste nous laisse évidemment un gout d’inachevé, avec sa carrière en équipe de France qui s’est peut-être arrêtée trop tôt.

« Quand Grizou a quitté les Bleus, j'étais en deuil » Cela va faire deux ans et demi que Griezmann a annoncé la fin de son histoire avec la sélection, mais on ne comprend toujours pas vraiment pourquoi. Les théories ont d’ailleurs été nombreuses, avec notamment des tensions avec Kylian Mbappé ou le sélectionneur Didier Deschamps, mais elles n’ont jamais été confirmée. « Quand Grizou a quitté les Bleus, j'étais en deuil » a avoué Éric Di Meco, sur RMC. « Je me suis dit que ce genre de joueur, un gaucher soyeux qui joue pour les autres, on ne le retrouverait pas ».